HDP'li vekil hakkında flaş karar

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan davanın 2'nci duruşması yapıldı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Erdoğmuş'un beraatına karar verildi. Erdoğmuş hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın 2'nci duruşması yapıldı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Erdoğmuş'un beraatına karar verildi. Erdoğmuş hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyordu.

