HDP'li vekil gözaltına alındı

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, milletvekillerinin duruşmasını izlemek amacıyla geldiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alındı.
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, milletvekillerinin duruşmasını izlemek amacıyla geldiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alındı. Hakkında "Zorla getirilme" kararı bulunan HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalarını izlemek amacıyla adliyeye geldi. Yıldırım, mahkeme salonunda gözaltına alındı. (Aydın Yorat / İHA)
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