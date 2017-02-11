HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı!

Şanlıurfa'da referandum çalışması kapsamında halkla buluşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Evet" demenin İslam'ın tevhid inancına ters düştüğünü savunarak "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir" dedi.

"İKİ SURE İLE AÇIKLAYACAĞIM"

Kaya'nın açıklamaları şöyle: "İnancımıza göre 'evet' demenin karşılığı Allah'ı inkâr etmektir. Bunu size Kur'an-ı Kerim'den iki sure ile açıklayacağım. ‘Allah'tan başka kim kendini teklikte dayatıyorsa, tevhide göre bu 'hayır' denilmesi gereken bir zalimdir.' Sadece Kelime-i Tevhid'in La'sını anlatsak neden Hayır demeleri gerektiği konusunda onları ikna edebiliriz.

La Arapça'da 'Hayır' demek. Neye 'Hayır?' Yaratan tek bir yaratıcı vardır. Tek bir ilah vardır. O tek dışında kim ki teklik iddia ediyor, aslında ilahlık iddia ediyordur. Kim ki Allah dışında teklikten bahsediyorsa, o Kur'an'ın hakikatine savaş açıyor demektir. İlahlık taslamış demektir. Kur'an'a muhalif olmuş demektir, Kur'an'da yeri ve karşılığı yoktur. Allah'ın bile kendine zulmeden kullarına yapmadığını, bu zalimler kendilerinde hak görüyor, Kur'an'da böyle bir tekçilik yok, herkesin çeşitlilik içinde özgür olmasından bahsediliyor."