HDP'li Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi kararı
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde kararı verdi.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde kararı verdi. Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" durumunu görüşmek için toplandı. Komisyon oy çokluğuyla Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi kararı aldı. Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi kararı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek nihai sonuca ulaşacak.
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