Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
HDP'li Leyla Zana için son dakika kararı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

HDP'li Leyla Zana için son dakika kararı!

HDP Ağrı milletvekili Leyla Zana gelen son dakika haberine göre gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zana'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

ARACIYLA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Zana'nın yaşadığı köyden Diyarbakır'a geldiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Zana kendi aracında gözaltına alınırken polisler de onun aracına geçti. Leyla Zana aracıyla birlikte emniyete götürüldü.

İfadeye gitmediği için hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılan Zana emniyette ifade verdi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Polis aracı tıra çarptı: 1 polis yaralı
İsrail'den Hamas'a takas talebi
İnsan kaçakçıları 4.5 milyon TL ile yakalandı: Operasyon anı kamerada
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump FETÖ'nün iadesi konusunu çok ciddiye alıyor
Bayan arkadaşının bıçakladı
AK Parti yeni anayasayı ilçe başkanlarına sordu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Kar bastıracak! Haftasonu bu iller aman dikkat!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
Erdoğan açıkladı: Askerlikten muaf tutulacaklar!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi!
Deprem profesöründen korkutan uyarı
Deprem profesöründen korkutan uyarı
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
KHK yayınlandı! Binlerce memur ihraç edildi
Özel kuvvetler El Bab'a girdi!
Özel kuvvetler El Bab'a girdi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Polis aracı tıra çarptı: 1 polis yaralı
Polis aracı tıra çarptı: 1 polis yaralı
İsrail'den Hamas'a takas talebi
İsrail'den Hamas'a takas talebi
İnsan kaçakçıları 4.5 milyon TL ile yakalandı: Operasyon anı kamerada
İnsan kaçakçıları 4.5 milyon TL ile yakalandı: Operasyon anı kamerada
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump FETÖ'nün iadesi konusunu çok ciddiye alıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump FETÖ'nün iadesi konusunu çok ciddiye alıyor
Bayan arkadaşının bıçakladı
Bayan arkadaşının bıçakladı
AK Parti yeni anayasayı ilçe başkanlarına sordu
AK Parti yeni anayasayı ilçe başkanlarına sordu
DEAŞ Afganistan'da katliam yaptı
DEAŞ Afganistan'da katliam yaptı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Başbakan Yıldırım, Bayçeli'yle görüşecek
Başbakan Yıldırım, Bayçeli'yle görüşecek
Çelik sektöründen 1,5 milyon tonluk çelik ihracı
Çelik sektöründen 1,5 milyon tonluk çelik ihracı
Ankara'nın göbeğinden silah sesleri yükseldi: 3 yaralı
Ankara'nın göbeğinden silah sesleri yükseldi: 3 yaralı
TRT'den giysi yardımına ilişkin açıklama
TRT'den giysi yardımına ilişkin açıklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English