HDP'li Leyla Zana için son dakika kararı!

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zana'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.

ARACIYLA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Zana'nın yaşadığı köyden Diyarbakır'a geldiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Zana kendi aracında gözaltına alınırken polisler de onun aracına geçti. Leyla Zana aracıyla birlikte emniyete götürüldü.

İfadeye gitmediği için hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılan Zana emniyette ifade verdi.