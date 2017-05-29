HDP'li Konca gözaltına alındı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Siirt Milletvekili Besime Konca gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Siirt Milletvekili Besime Konca gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve tahliye olduktan sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman Havaalanında gözaltına alındı. Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Konca, adliyeye götürüldü.

