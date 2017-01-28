HDP'li Kaya serbest bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen HDP milletvekili Hüda Kaya, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Diyarbakır'a getirilen HDP milletvekili Hüda Kaya, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gece Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Kaya, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kaya, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (Aydın Yorat / İHA)
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