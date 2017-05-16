HDP'li Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Şanlıurfa'da yargılanmasına başlandı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Şanlıurfa'da yargılanmasına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamu görevlisine hakaret iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı. Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan Demirtaş katılmazken, avukatları Mustafa Vefa ve Muhsin Karaman duruşmada hazır bulundu. Mahkeme, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade vermesi için duruşmayı erteledi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2013 yılında ilçede katıldığı bir programda görevli polis memurlarıyla tartışmış, hazırlanan iddianamede hakkında 11 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

