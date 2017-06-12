HDP'li Buldan gözaltına alındı

HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.
HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Diyarbakır'da gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalama kararı çıkartılan HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Diyarbakır'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Buldan, adliyeye götürüldü. Buldan'ın gözaltına alındığını HDP'li milletvekilleri sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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