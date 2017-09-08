08.09.2017 22:53 HDP'li Bilgen'in tahliyesine itiraz

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in tahliyesine itiraz etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in tahliyesine itiraz etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-7 Ekim Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 29 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havaalanında gözaltına alınan HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek, serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Bilgen, gözaltına alınarak 31 Ocak'ta sevk edildiği nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak", "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi istenen Bilgen hakkında, avukatlarının talebi doğrultusunda tutukluluk değerlendirmesi yapan Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince, bugün tahliye kararı verilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Bir üst mahkeme olan 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesine giden savcılık, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, terör örgütü üyesi olması ve mevcut delil durumu nedeniyle Bilgen'in yeniden tutuklanmasını istedi.



