HDP'li Baydemir ifade verdi

Hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, adliyeye gelerek ifade verdi.

Hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, adliyeye gelerek ifade verdi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde valilik önünde polislere hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Geçtiğimiz gün görülen davanın duruşmasına katılmayan Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Baydemir, bugün Diyarbakır Adliyesine gelerek, 4. Asliye Ceza Mahkemesine ifade verdi.

İfadesinin ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Baydemir, "Bugün bir kez daha mahkeme salonunda gerçeğin altını çizdik. Adalet tecelli edinceye kadar, hukuk bağımsız oluncaya kadar, mahkemeler tarafsız ve bağımsız oluncaya kadar bizler hukukun, yargının kim eliyle olursa olsun sopaya dönüştürülmesine itiraz etmeye muhalefetin susturulmasının aracı haline dönüştürülmesine itiraz etmeye devam edeceğiz. Biz bunları ifade etmeye çalışıyoruz, bir kez daha söylüyorum haksızlık zulüm var olduğu müddetçe gücümüz oranında buna itiraz etmeye devam edeceğiz" dedi.

İddianamede, Baydemir hakkında, "Kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 9 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

(Aydın Yorat / İHA)