HDP'li Baydemir hakkında yakalama kararı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde valilik önünde polislere hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Baydemir hakkında yakalama kararı verdi. (Aydın Yorat / İHA)
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