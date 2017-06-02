HDP'li Baydemir gözaltına alındı

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde valilik önünde polislere hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın son duruşması 30 Mayıs'ta Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Baydemir hakkında yakalama kararı vermişti. Bugün Diyarbakır Barosunu ziyaret eden Baydemir, gözaltına alındı. Baydemir, adliyeye götürüldü.

