HDP'li Başkan tutuklandı

HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafınca silahlı terör örgütü olan PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince ikametine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmıştı. Bayram, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Mehmet Bayram 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Irak'tan gelerek Sakarya'da DEAŞ adına örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.M.A., ve M.J.I. ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen M.A., isimli şüpheliler de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek /İHA)