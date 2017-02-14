14.02.2017 09:58 HDP'li başkan gözaltında

Adana'da iki gündür devam eden PKK-KCK operasyonlarında HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz da gözaltına alındı. Adana'da iki gündür devam eden PKK-KCK operasyonlarında HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz da gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün ve bugün şafak vakti Adana ve Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmalarına yönelik operasyon başlattı. Polis iki günde kadınların da aralarında bulunduğu 60 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin gözaltına aldığı şahıslar arasında HDP Adana Eş İl Başkanı Hüseyin Beyaz, 4 dönemdir Hürriyet Mahallesi Muhtarlığı yapan ve geçtiğimiz dönem HDP'nin 12. sıradan milletvekili adayı olan Hıdır Koluman da bulunuyor.

Ayrıca Gülbahçesi Mahallesi Muhtarı Ayşe Solmaz'ın ise aynı operasyon çerçevesinde arandığı belirlendi. Hürriyet ve Gülbahçesi mahallelerinde bölücü terör örgütü yandaşları sık sık korsan gösteri yapıp polise molotof bombası ile saldırıyor. Muhtarların bölücü terör örgütü yandaşlarına yardım ve yataklık yaptıkları, korsan gösterileri organize ettikleri ileri sürülüyor.

Hıdır Koluman'ın 4 dönemdir üst üste muhtarlık yaptığı Hürriyet Mahallesi ise hem uyuşturucu satıcılarının hem de bölücü terör örgütü yandaşlarının mesken tuttuğu bir mahalle haline geldi. Polis sık sık mahalleye hem terör hem de uyuşturucu operasyonu yapıyor. Polisin baskılarından dolayı mahallede torbacı bulamayan uyuşturucu satıcıları bir süre önce duvara torbacı arandığı yönünde yazı bile yazmıştı. Hürriyet Mahallesi'nde korsan gösteri sırasında bundan 3 yıl önce İbrahim Aras isimli çocuk vurularak öldürülmüş, bir çocuk korsan gösteri sırasında yine açılan ateşte gözüne isabet eden saçma ile görme yeteneğini kaybetmişti.

(Fatih Keçe / İHA)

