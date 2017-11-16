16.11.2017 17:11 HDP'li Başaran hakkında yakalama kararı

Batman'da 2014 yılında iki ayrı yürüyüşe katıldığı iddiasıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılan ve bugün 4. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşması olan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Batman'da 2014 yılında iki ayrı yürüyüşe katıldığı iddiasıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılan ve bugün 4. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşması olan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 dosyası bulunan Başaran duruşmaya katılmazken avukatları hazır bulundu. 2014 yılında Batman'da iki yürüyüşe katıldığı iddiasıyla HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a dava açıldığını belirten Ayşe Acar Başaran'ın avukatı Özgür Başaran, vekile yargılandığı iki ayrı dosyadan yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.

(Osman Arslan/İHA)

