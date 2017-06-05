HDP'li Baluken'in tutukluluğuna devam

Geçtiğimiz yılın kasım ayında tutuklanıp ocak ayında tahliye edilen, daha sonra yapılan itiraz üzerine tekrar tutuklanan HDP'li İdris Baluken'in bugünkü duruşmasında mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında tutuklanıp ocak ayında tahliye edilen, daha sonra yapılan itiraz üzerine tekrar tutuklanan HDP'li İdris Baluken'in bugünkü duruşmasında mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya HDP'li İdris Baluken, tutuklu olduğu Sincan 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden katılırken, avukatları da duruşmada hazır bulundu. Dava dosyasına gelen evraklarının okunmasıyla başlayan duruşmada, duruşma savcısı tutukluluğa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, suçun vasfı ve mahiyeti adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek Baluken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ardından Baluken, SEGBİS üzerinden, avukatları da duruşma salonunda savunma yaptı.

Savunmaların ardından kısa bir ara veren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, Baluken'in tutuklulukta geçirdiği süre, tutuklama nedenin var olması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Baluken hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis istenirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

(Aydın Yorat/İHA)