HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı

Yargılandığı terör soruşturması çerçevesinde tutuklandıktan sonra tahliye edilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Yargılandığı terör soruşturması çerçevesinde tutuklandıktan sonra tahliye edilen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan HDP Milletvekili İdris Baluken, 30 Ağustos'ta, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmişti. Savcılık, bir üst mahkeme olan 1. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verdi.

Baluken, 4 Kasım'da Ankara'da gözaltına alınarak götürüldüğü Bingöl'de tutuklanmıştı. Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan Baluken hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğü bozmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Dosya hakkında yetkisizlik kararı veren Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Diyarbakır'a göndermişti.

