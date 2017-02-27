HDP'li Ayhan serbest bırakıldı

Ankara'ya gitmek üzereyken GAP Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ankara'ya gitmek üzereyken GAP Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında bu sabah saat 09.00 sıralarında Ankara'ya gitmek üzereyken GAP Havalimanı'nda gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ayhan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Ayhan hakkında daha önceden savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

