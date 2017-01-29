HDP'li Ayhan Bilgen gözaltına alındı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı.
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Ankara Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Esenboğa Havalimanında gözaltına alındı. HDP Sözcüsü Bilgen, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "İstanbul'a gitmek için geldiğim Esenboğa'dan az önce gözaltına alındım. Diyarbakır'a götürüleceğim söyleniyor" paylaşımını yaptı. (Abdullah Sarıca / İHA)
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