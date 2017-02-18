HDP'li Aslan serbest bırakıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, serbest bırakıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, serbest bırakıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla iki ayrı dava açılan ve davaların duruşmasına katılmayan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Aslan, bu akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Midyat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, Midyat Adliyesine götürüldü. Aslan, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

