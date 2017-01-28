HDP'li 2 vekil gözaltında

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Afyonkarahisar'da, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Afyonkarahisar'da, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Diyarbakır'da gözaltına alındı. HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir twitter hesaplarından yaptıkları duyurularda HDP'li Kaya'nın, gece saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet İl Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı. HDP'li vekiller ayrıca Kaya'nın önce İzmir'e oradan da Diyarbakır'a götürüleceğini belirttiler. Kaya, 8 Aralık 2016 tarihinde de evinin önünden gözaltına alınmıştı.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI Diyabarkır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde bulunduğu sırada gece yarısı il emniyetine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. (Gökten Ceylan / Süleyman Cenk İdaye / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.