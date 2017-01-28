HDP'li 2 vekil gözaltında

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Afyonkarahisar'da, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Afyonkarahisar'da, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir twitter hesaplarından yaptıkları duyurularda HDP'li Kaya'nın, gece saat 00.30 sıralarında İzmir ve Afyonkarahisar Emniyet İl Müdürlüklerine bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı. HDP'li vekiller ayrıca Kaya'nın önce İzmir'e oradan da Diyarbakır'a götürüleceğini belirttiler.

Kaya, 8 Aralık 2016 tarihinde de evinin önünden gözaltına alınmıştı.



MERAL DANIŞ BEŞTAŞ DİYARBAKIR'DA GÖZALTINA ALINDI

Diyabarkır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde bulunduğu sırada gece yarısı il emniyetine bağlı polisler tarafından gözaltına alındı.

(Gökten Ceylan / Süleyman Cenk İdaye / İHA)