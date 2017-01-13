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HDP İlçe Eş Başkanları tutuklandı
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HDP İlçe Eş Başkanları tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, HDP'nin ilçe eş başkanları Salman Ökmen ile Hatice Sonzamancı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, HDP'nin ilçe eş başkanları Salman Ökmen ile Hatice Sonzamancı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP'nin ilçe eş başkanları Salman Ökmen ile Hatice Sonzamancı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan HDP'nin eş başkanları Ökmen ile Sonzamancı, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Muhammet Özer/İHA)
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