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HDP, Hüda Par, Saadet ve BBP tabanı ne oy kullanacak? İşte son referandum anketi...
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HDP, Hüda Par, Saadet ve BBP tabanı ne oy kullanacak? İşte son referandum anketi...

Türkiye 61 gün sonra referanduma gidiyor.

Siyasi araştırmalar AK Parti, CHP ve MHP tabanı üzerine yoğunlaşırken referandum sonucunu HDP, BBP, Saadet Partisi ve Hüdapar'ın oylarının belirleyeceğini söyleyenlerin sayısı da az değil. Bu 4 siyasi oluşum hakkında alan araştırması yapan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat ile AK Parti, MHP ve CHP dışında kalan partilerin referandum konusundaki tavırlarını referandum anketi sonuçlarına göre analiz etti.

MAK Danışmanlık en son referandum anketi sonuçlarına göre HDP, HÜDAPAR, SP ve BBP tabanının referandumdaki oy renklerinin detayları şöyle:

HDP'DEN 4-6 PUAN AK PARTİ'YE KAYACAK

Referandum anketi sonuçlarına göre HDP seçmeni 16 Nisan'da nasıl bir tavır sergileyecek. MAK Danışmanlık Başkanı Kulat'a göre, HDP oylarından 4 ila 6 puanlık bir bölüm AK Parti'ye kayacak. Kulat anket sonuçlarına ilişkin şöyle konuştu: Öncelikle HDP tabanı ifadesiyle 7 Hazirandaki %13' ü mü? 1 Kasımdaki % 11'i mi baz alacağız? Bunu iyi incelemek lazım. Şu an bölgede yapılan hemen bütün kamuoyu yoklamalarında HDP % 7 lere inmiş görülüyor. Bu %7 lik blok büyük ölçüde hayır diyecektir. Aradaki 4-6 puanlık fark için şu an itibarıyla başta AK Parti olmak üzere başka bir partiye gittiğini de söylemek için erken… Ancak bu % 4-6 puanı bulan; son iki seçimde HDP ye oy verip şimdilerde HDP den kopmuş seçmenin geçmişte en az bir seçimde Ak Parti'ye oy vermiş seçmen olduğu dikkate alınırsa bölgede yapılacak iyi bir çalışma "evet" adına bölgede ciddi bir potansiyel bulunduğunu göstermektedir.

Mehmet Ali Kulat, Güneydoğu'da Kürt-muhafazakar seçmen kitlesine sahip Hüda-Par'ın referandum tercihlerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

HÜDAPAR "EVET" DİYECEK

"Hüdapar Genel Merkezi'nde yarın bir basın toplantısı ile Genel Başkan parti yetkili organları ve tabanıyla yaptıkları istişarenin sonucunu açıklayacak. Hüdapar tabanı PKK ile özdeş bir duruşu olan HDP ile aynı kulvarda bulunamayacağı gerçeğinin de etkisiyle Evet diyecek gibi… Tabanda yoğun bir "evet" talebi var. Hüdapar'ın "evet"ini partinin oy oranı ile sınırlı düşünmek yanlış olur. Bu evet bölgedeki Kürt seçmenin alternatif siyaset arayışında önemli bir adım olacaktır. Hüdapar'ın evet demesi bölgede 3. Partinin varlığına ve Hüdapar'ın bölge partisi olmasının ötesinde Türkiye siyasetinde varlığına delil niteliğinde olacaktır."

SAADET PARTİSİ %50 EVET

Kulat'a göre, Saadet Partisi'nin referandumdaki tavrı şöyle görünüyor: "Bu anlamda ilk sırada Saadet Partisi'ni ifade edelim. Özellikle Prof. Dr. Mustafa Kamalak sonrası Saadet Partisi'nin Ak Parti'ye yakın bir duruş sergilemesi beklenirken yeni genel başkan Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi olarak referandumda "hayır" diyeceğiz açıklaması tabanda ciddi şaşkınlık yarattı. Her ne kadar Saadet yönetiminin Ak Parti'nin 15 yıllık sürecinde sürekli bir ayrı politika geliştirme gayreti bilinse de merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "başkanlık sistemine" ülkemiz adına bir ihtiyaç olarak baktığı dikkate alındığında bu geleneğin devamı niteliğindeki Saadet'in referandumda evet diyeceğini düşündürüyordu. Özelllikle çok erken yapılan hayır açıklaması Saadet tabanında kırılmaları getirmiş görülüyor. Zira Erbakan Vakfı bu anlamda kendi sevenlerini evet ve hayırda muhayyer bırakarak bu çatlağa işaret etmiştir. Şu an itibarıyla Saadet tabanının %50 civarında evet vereceği söylenebilir."

"EVET" MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN SİYASİ DURUŞUNA DAHA UYGUN

Kendisiyle bire bir görüştüğüm Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici referandum duruşlarını Parti organlarında değerlendirmeye devam ettiklerini nihayi kararlarını haftaya açıklayacaklarını ifade ederken, hayırcı cepheden hayır yönünde bir açıklama yapmaları için pek çok kişi ve MHP muhaliflerinden ziyaretler olduğunu, ancak şu ana kadar Evetçi cepheden özellikle iktidar cephesinden kimseyle görüşmediklerini ifade etti. BBP tabanı referandum konusunda ikiye bölünmüş durumda "evet" şeklinde bir görüş beyanı merhum şehit başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi duruşuna daha uygun olduğu için tabanda karşılığı daha yüksek olacaktır. BBP nin "hayır" ifadesi hayırcı MHP li muhaliflere meşruiyet kazandırır. BBP nin evet yada hayır demesiyle yüzdelik etki değil ama psiko sosyal etkisi yüksek bir sonuç oluşabilir.
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