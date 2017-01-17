17.01.2017 16:49 HDP Grubu 'hayır'a büründü

HDP Grup Toplantısına katılanlar 'hayır' yazılı dövizler tutarken, kürsü ve sinevizyonda da 'hayır' yazdığı görüldü. HDP Grup Toplantısına katılanlar 'hayır' yazılı dövizler tutarken, kürsü ve sinevizyonda da 'hayır' yazdığı görüldü.

HDP Grup Toplantısına 'anayasa değişikliğine hayır' dövizleri damga vurdu. Gruba katılanların ellerinde 'hayır' yazılı dövizler, yakalarında ise 'hayır' yazılı rozetler bulunurken, HDP kürsüsünde ve sinevizyonda 'hayır' yazdığı görüldü.

Toplantıda konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen da değişikliğe hayır diyecekleri vurgusuna yaparak, "Eğer gerçekten parlamentonun önüne koydukları, millete dayattıkları paket güçler ayrılığı olsaydı, denge-denetleme hassasiyeti olsaydı, yürütmenin başı, yürütmenin sorumsuz kanadı olan bir süre sonra yürütme tekelini alacak olan bir Cumhurbaşkanı yasama, denetim görevi gören millet adına bu görevi yapan organı bu kadar kendisi için rahatsız edici görmezdi. Parlamentonun nesinden rahatsız? Yasama faaliyetlerinin onun istediği hızda olmamasından mı rahatsız? Ya da denetim faaliyetinden mi rahatsız" ifadelerini kullandı.



