HDP Gaziantep İl Eş Başkanı gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan HDP Gaziantep İl Eş Başkanı E.Ş. gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan HDP Gaziantep İl Eş Başkanı E.Ş. gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçundan hakkında daha önce yakalama kararı bulunan HDP İl Eş Başkanı E.Ş. gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

