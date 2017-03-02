HDP Gaziantep İl Eş Başkanı gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan HDP Gaziantep İl Eş Başkanı E.Ş. gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan HDP Gaziantep İl Eş Başkanı E.Ş. gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçundan hakkında daha önce yakalama kararı bulunan HDP İl Eş Başkanı E.Ş. gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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