03.01.2017 15:07 HDP 'Fırat Kalkanı'nı eleştirdi

Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen, Fırat Kalkanı Harekatını eleştirerek, 'El Bab'da bulunduğunuzda sorunu çözeceğinizi mi düşünüyorsunuz?' dedi. Halkların Demokratik Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen, Fırat Kalkanı Harekatını eleştirerek, "El Bab'da bulunduğunuzda sorunu çözeceğinizi mi düşünüyorsunuz?" dedi.

HDP Sözcüsü Bilgen, HDP Grup Toplantısı'nda konuştu. Bilgen, Türkiye ile Pakistan'ı karşılaştırarak, "Diğer komşu ülkelerde hegemonya kurmaya çalışmak, santralı adım Kabil'de bir müdahil pozisyon oluşturmaya dair sembolik ifadeler kullanmak. Kabil'de namaz kılmak istediğini ifade etmek. Türkiye'nin Suriye ile ilgili heveslerinin aslında izdüşümü değerlendirmeler var. Yine Afgan mültecilerin sayısı 3 milyona yaklaşıyor. Bu mültecilerin Pakistan'da eğitim görmesi, lojistik desteklerinin tamamlanması ve sürekli olarak Afgan savaşında Pakistan'ın etkili olması. Keşmir sorununun çözümünde Afgan mücahitlerin Pakistan'da yaşayan mücahitlerin kullanılması" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni ittifakları dolayısıyla Suriye politikasında manevra yaptığını iddia eden Bilgen, eski ittifakların bedelinin kolay bitmediğini ileri sürdü. Bilgen, "Nasıl 15 Temmuz kirli bir ittifakın bedeli olarak bu ülkeye, topaklara bombaların yağmasına, kurşunların sıkılmasına sebep olduysa, Suriye'deki kirli ittifakın sonucu da Suruç'tur, Gar katliamıdır, Sultanahmet'tir, yılbaşı akşamı Türkiye'nin yaşadığı utanç katliamıdır" şeklinde konuştu.



FIRAT KALKANI

Fırat Kalkanı operasyonunun Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından bilançosunun çıkartıldığını söyleyen Bilgen, 4 ayda 281 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bilgen, "Kendi askerinizin durumundan haberiniz yokken, IŞiD'li ölüler hakkında yorum yapabiliyorsunuz. Peki IŞİD'li yaralıların sayısını kimden, nereden alıyorsunuz? Bu fotoğraf Suriye'de sergilenen politikanın bedelinin daha ağır biçimde ödemeye devam edeceğinizi ne yazık ki göstergesidir. El Bab'da bulunduğunuzda sorunu çözeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Konya'dan, Adıyaman'dan kalanlar ne olacak" dedi.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Bilgen, Anayasa konusunda, "Bir kişinin ne olacağı, hangi yetkilerle donatılacağı, daha çok yetkiye sahip olursa ülkenin, bölgenin, dünyanın bütün sorunları çözeceği var sayımı üzerinden yeni bir Anayasa servis edilmeye çalışılıyor, bir paketle Türkiye meşgul ediliyor ve buna oy vermeyenler hain ilan edilerek, buna eleştiri yapanlar, itiraz edenler neredeyse İstiklal Savaşı'nda düşman tarafında yer alanlar gibi muameleye tabi tutuluyor. Dünyada yetkileri tek elde toplayarak, tek adamda toplayarak geçiş dönemini atlatmış, ekonomik sorunlarını aşmış, çatışmayı önlemiş bir tek örnek var mı" değerlendirmesini yaptı.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

