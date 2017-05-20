HDP eş genel başkanını seçti

HDP 3. Olağanüstü Kongresi bugün gerçekleşti. Serpil Kemalbay HDP'nin yeni eş genel başkanı oldu.
HDP 3. Olağanüstü Kongresi bugün gerçekleşti. Serpil Kemalbay HDP'nin yeni eş genel başkanı oldu. HDP 3. Olağanüstü Kongresi, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın yerine yeni eş genel başkanı belirlemek üzere bugün toplandı. Kongresinde yapılan seçim sonucunda eş genel başkanlığa Serpil Kemalbay seçildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.