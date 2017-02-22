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'Hazırlıklıydık ve başardık'
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'Hazırlıklıydık ve başardık'

Fenerbahçe ile 1-0'ın rövanşında deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu geçen Krasnodar'da Teknik Direktör Igor Shalimov, bekledikleri gibi oynadıklarını ve turu geçmeyi başardıklarını söyledi.

Fenerbahçe ile 1-0'ın rövanşında deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu geçen Krasnodar'da Teknik Direktör Igor Shalimov, bekledikleri gibi oynadıklarını ve turu geçmeyi başardıklarını söyledi.
Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın bekledikleri gibi geçtiğini belirterek, "Zor bir oyundu. Bunu bekliyorduk ve hazırlıklıydık. Ne bekliyorsak hepsi oldu. Kendi takımımızla ilgili, karşı takımla ilgili her şey çıktı. Gol atmak ve gol yememek istiyorduk. Çok fazla baskı gördük ilk yarının sonunda. Tabii hatalarımız oldu. 6-7 pozisyon verdik. Ataklar yaptığımız halde golü atamadık. İlk yarıda çok baskı yedik ama sonra eski halimize döndük. Uzun toplar vardı ve duran toplar vardı. Bunlara karşı durmayı başardık diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ZAFERİN TADINI ÇIKARACAĞIZ"
Avrupa Ligi'nde bundan sonraki rakibin kim olacağını şu anda düşünmek istemediklerini de söyleyen Shalimov, "Yarın akşam belki yeni rakibimizi düşünebiliriz. Bugün bu zaferin tadını çıkaracağız. Rusya Kupası maçımız var. Bizim takımımızı da ağır bir oyun bekliyor. Bundan sonra kimler çıkacak karşımıza biz de merak ediyoruz. Fenerbahçe'nin daha iyi olmasını bekliyorduk. Münferit çok iyi oyuncuları var, güçlü bir takım. Beklediğimiz takım karşımıza çıktı. İyi ataklar yaptılar, iyi paslar yaptılar. Çok ofansif oynadılar ama biz buna hazırlıklıydık, buna göre kendimizi hazırladık ve iyi hazırlandık" dedi.

"TÜRKİYE'YE GELMEYİ SEVİYORUZ"
İlk yarıda hatalar yaptıklarını ancak bu sayede takımın tecrübe kazandığını söyleyen Krasnodar Teknik Direktörü, "İlk yarıda çok hatalarımız oldu. Bunlar olabilir. Dolayısıyla tecrübedir bu. Buraya kadar gelmek bizim adımızı ilk kez olan bir şey. Bundan sonra Avrupa Ligi'nde 2 maçımız daha olacak" diye konuştu.
Shalimov, Beşiktaş ya da Osmanlıspor'un turu geçmesi halinde rakip olarak kendilerine çıkmasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine de "Rakip olarak kimin çıkacağı belli değil. Türkiye'ye gelmeyi seviyoruz, burada bulunmak güzel" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TAKIMLARIN KRASNODAR'A GELMESİNİ İSTERİZ"
Oyuncularını maçtan önce provokasyona gelmemeleri konuşunda uyardığını söyleyen Shalimov, "Provokasyonlara gelmeyin dedik oyuncularımıza. Ama öyle bir an geldi ki taraftarları, kendi takımlarını bile yuhalamaya başladılar. Tabii ki finale çıkmayı hedeflemek için çok erken. Rakibe de bağlı bir durum bu. Rakipler ne olacak, kurada kim çıkacak, şu anda bunu söylemek zor. Tabii ki büyük takımların Krasnodar'a gelmesini isteriz. Bugün birisini hayal ederiz, yarın başka birisi çıkabilir" diyerek sözlerini noktaladı.
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort /İHA)

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