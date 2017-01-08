08.01.2017 17:44 Hazırlık maçı

Akhisar Belediyespor, hazırlık maçında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Akhisar Belediyespor, hazırlık maçında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.



Antalya Belek'de kamp hazırlıklarını sürdüren Manisa ekibi, Göztepe ile karşılaştı. İlk yarı 40. dakikada Soner'in attığı golle Akhisar Belediyespor'un 1-0 'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda etkili olan taraf yine Akhisar Belediyespor olurken 51. dakikada Manisa ekibi adına maçın skorunu Custodio belirledi. Akhisar Belediyespor, Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

