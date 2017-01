03.01.2017 10:01 Hazırladıkları senaryo gerçeğe dönüşünce internet fenomeni oldu

Gaziantep'te arkadaşıyla kurguladığı 'korku anı' videosu ile ailesini güldürmek isteyen Cahit Yılmaz, zamanından önce düşen varil nedeniyle gerçekten korkunca semavere tekme attı. Semaveri tekmeyle deviren fenomen köylü ve kameraman arkadaşı, videonun çekim anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Gaziantep'te arkadaşıyla kurguladığı 'korku anı' videosu ile ailesini güldürmek isteyen Cahit Yılmaz, zamanından önce düşen varil nedeniyle gerçekten korkunca semavere tekme attı. Semaveri tekmeyle deviren fenomen köylü ve kameraman arkadaşı, videonun çekim anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.



Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Acemi kırsal Mahallesi'nde oturan Cahit Yılmaz (25), yaklaşık bir ay önce arkadaşı ve amcasının oğlu olan Faik Yılmaz ile birlikte oluşturdukları aile whatsapp grubunda paylaşmak amacıyla korku üzerine bir video çekmek için kolları sıvadı. Hazırladıkları senaryoya göre damın üstüne koydukları varil tekme atılarak düşürülecek, o esnada semaverde çay demleyen Cahit Yılmaz ise varilin düşmesiyle korkarak, zıplayacaktı. Faik Yılmaz'ın korktuğu komik anların görüntüleri ise amcasının oğlu tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, aile grubunda paylaşacaktı. Rüzgarın etkisiyle planlanandan erken düşen varil nedeniyle korkan Cahit Yılmaz, korkuyla semavere tekme attı. Olay anını görüntüleyen kameraman Faik Yılmaz ise internette en çok izlenen videolardan birini kaydetme şansı buldu.



İzleyen kahkahaya boğuluyor



Cahit Yılmaz'ın videoyu paylaşmasının ardından görüntüler sosyal medya ağlarında da paylaşılınca en çok izlenen videolar arasına girdi. Tüm sosyal ağlarda tekrar tekrar izlenen video, Faik Yılmaz'ın yakınlarını da güldürdü. Videoyu tekrar tekrar izleyen yakınları her seferinde, kahkahalar atarak gülme krizine giriyor.



İzlenme rekorları kırıyor.



Sosyal medyada milyonlarca kişi kişi tarafından izlenen video yaklaşık 500 bin kez beğenilip paylaşıldı. Cahit Yılmaz, Türkiye'nin en çok izlenen ve merak edilen videoları arasında yer alan semavere tekme görüntülerinin Avrupa ve Ortadoğu'daki sosyal medya ağlarında da İngilizce, Almanca, Arapça gibi farklı dillerde de 'çaydanlığa tekme atan adam', 'semaveri deviren adam" gibi başlıklarla paylaşıldı.



Ailesini güldürmek istiyordu



Videonun kahramanları Cahit Yılmaz ve Fait Yılmaz, olay anını anlattı. Semavere tekme atan Cahit Yılmaz, amacının aileyi güldürmek olduğunu ifade etti. Kurgu olarak başladıkları olay bir anda gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Yılmaz, "Başta kurguydu. Tiyatro olarak yaptık ama tiyatrodan çıktı. Bu şekilde olmayacaktı. Varili oraya koyduk. Çocuk tekme vuracaktı. Çocuk daha dama çıkmadan, rüzgar varili devirdi. Olay bundan meydana geldi. Normal de istesem tekme atamam. Düşerken tekme atmak imkansız. Ama o korkuyla o hale geldi. Normal koşullarda, korkumu hoplayıp geri çıkmakla gösterecektim. Varilin düşmesini daha beklemediğim için aklıma başka bir şey düştüğü geldi. Sesin geldiği yöne bakınca o korkuyla yeşil renkteki varili mavi gördüm. Damdaki yeşil varil yerine başka varil görünce, savaş uçakları geçtiği aklıma geldi. Suriye'ye atılan bombanın buraya düşmüş olabileceğini gibi şeyleri düşündüm" dedi.



Sosyal medyaya sızınca patladı gitti



Kendisine herkesin semavere tekme atmasını nasıl gerçekleştirdiğini sorduğunu kaydeden Cahit Yılmaz, "Normalde tekme vurmayacaktım. Tekme nasıl olduysa, kendi kendine oldu. Ülkemizi bu şekilde güldürdüysek ne mutlu bize" ifadeleri kullandı.



Görüntüleri sadece ailesi ve yakınlarını yer aldığı whatsapp grubunda paylaştığını vurgulayan Cahit Yılmaz, daha sonra ise görüntülerin sosyal medyaya sızdığını ifade etti. İlk başta ailesi de başta olmak üzere büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Yılmaz, şimdi herkes tarafından tanınmaya başlaması nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, "Böyle videolar çeker, whatsapp aile grubumuzda paylaşırdım. Güleriz eğleniriz ama dışarı vermeyiz. Bizden habersiz dışarı sızdırılmış. Önce üzüldük Çünkü olur olmaz yorumlar gelmeye başladı. Küfür edenler bile oldu. Aile huzurumuz bozuldu. Sonra baktık ülke insanları gülüyor. Kendi ailemi, yakınlarımı ve insanları güldürdüysek ne mutlu bize. Bundan sonra insanları güldürmek bizden sorulur. Kimin bir sıkıntısı varsa, gülmek istiyorsa, artık bu iş bize ait. Ben kendim gülmesini bilmem. Ama karşımdaki insanı güldüremezsem ben ağlarım. Çevrem yaşımın geç olduğunu, bana yakışmadığını söylüyor. Ama benim küçüklüğümden beri tiyatroya meraklıyım. Şu anda Türkiye'yi ayağa kaldırır, ülkeyi girme krizine sokabilirim" diye konuştu.



Reklam tekliflerini bekliyor



Cahit Yılmaz, reklam, dizi ya da tiyatroda oynamak istemesine rağmen ailesinin yaşı nedeniyle kendisine tepki gösterdiğini belirterek, yine de teklifleri beklediğini ifade etti. Komik her türlü senaryoda yer alabileceğini ifade eden Yılmaz, "Reklam, oyun ya da diziler için teklif gelirse, kabul ederim. Neden olmasın ben çocuk ruhlu biriyim. Zaten bende güldürme garanti. Hatta benimki garanti değil, garantinin yüzde bir milyonu. Çevrem 50 yaşında olduğumu söylüyor ama ben kendimi 25 yaşında hissediyorum. Ben çocuklarla, orta yaşlı, yaşlıları güldürmek zorunda olduğumu düşünüyorum, güldürürüm de. Yalnız amcaoğlu, teyzeoğlum, akrabalarım, sana yakışmaz diyor ama ben duramıyorum. Ben dertleri gülmekle geçiririm. Tüm köyde Sempatik, böyle komediye yatkın olduğumu biliyor. Herkes biliyor şakacı olduğumu" şeklinde konuştu.



Şener Şen'e benzetiliyor.



Yılmaz, videoyu izleyenlerden bazılarının ise usta tiyatrocu Şener Şen'e benzediği yönünde yorumlar yaptığını belirtti. Kendisinin Şener Şen'i çok sevdiğini de vurgulayan Cahit yılmaz, ama kendisinin Şener Şen'den daha yetenekli olduğunu ileri sürdü. Cahit Yılmaz, "Şener Şen'e saygı duyuyorum Ama Şener Şen'in, Şener Şen'iyim. Ben Şener Şen'in 10, 20 katı kabiliyetim var" diye konuşmasını sürdürdü.



"Reyting bilmem ama yoğun ilgi görmüş"



Cahit Yılmaz başta çok üzüldüğü videonun şimdi ise Türkiye'nin konuştuğunu kaydederek, görüntüleri izleyenlerden bazılarının kötü yorumları nedeniyle ailesinden özür diledi.



Paylaşılan yorumlar nedeniyle tatsızlık oldu. Tüm akrabalarımdan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi ama oldu. Tüm ailemi, yakınlarımı, ülkeyi hatta Avrupa'yı güldürmeyi başardım. Reyting nedir bilmem ama yoğun ilgi görmüş. Her yerde izlenilmiş, paylaşılmış. Sosyal medyayı bilmezdim. Artık o yorumlardan ben meyve veren ağacın taşlandığını daha iyi anladım. Ben meyve veriyorsam, artık taşlasınlar. Ülkemi güldürdüysem ne mutlu bize. İyi ki de yapmışım, yapmaya devam ederim" ifadelerine yer verdi.



Yayınlanan videodan sonra telefonları susmadı



Cahit Yılmaz'ın tekme anını cep telefonu ile kaydeden Faik Yılmaz ise varilin erken düşmesini ve arkadaşının göstereceği tepkiyi tahmin ettiğini belirterek, yayınlanan videodan sonra telefonlarının susmadığını söyledi. Olay anını anlatan Faik Yılmaz, "Arkadaşım çay yapacaktı. Ben çayı yaparken, çekecektim. Çocuk damdaki varile tekme atacaktı. Ben varilin kendi kendine düşeceğini tahmin ediyordum. Çünkü rüzgar vardı. Biz varili en uca yaklaştırmıştık. En ufak sarsıntıda varilin düşeceğini tahmin ediyordum ama çayı yapan arkadaşım tahmin etmiyordu. Ben oyalıyordum arkadaşımı. Oyaladığım esnada bidon düştü. Semaveri çevir, duman yapmasın diye oyalıyordum. O esnada varil düştü. Arkadaşımın da o kadar abartacağını tahmin ediyordum, varilin düşeceğini de tahmin ediyordum. Normalde, arkadaşım zıplayacaktı. Varil habersiz düşünce semavere tekme attı. Gerçekten korktu arkadaşım. Aşırı derecede tepki alıyoruz. Benim telefonum susmuyor. 'Çeken sen misin, nasıl yakaladın. Nasıl çektin' diyorlar" diye konuştu.