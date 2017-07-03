Haziranda zam şampiyonu yurt içi turlar oldu

TÜİK verilerine göre haziran ayı zam şampiyonu yüzde 28,14 artış gösteren yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar olurken, fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 41,93 düşüş gösteren domates oldu.

TÜİK verilerine göre haziran ayı zam şampiyonu yüzde 28,14 artış gösteren yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar olurken, fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 41,93 düşüş gösteren domates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayında fiyatı en fazla artan veya düşen ürünleri açıkladı. Buna göre; yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 28,14 ile zam şampiyonu oldu. Salatalık yüzde 10,59 ile ikinci sırada yer alırken, sivri biber yüzde 9,91 ile üçüncü oldu.

Haziran ayında fi,yatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle oldu; elma yüzde 9,87, limon yüzde 8,52, patlıcan yüzde 7,18, koyun eti yüzde 6,98, kabak yüzde 6,86, tavuk eti yüzde 5,87, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde yüzde 5,73, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 4,01, dana eti yüzde 3,62, hazır kahve yüzde 3,44, ampul yüzde 2,63, saç bakım ürünleri yüzde 2,53, parfümler yüzde 2,40, pideler yüzde 1,98, düzeyi belirlenemeyen eğitim programları yüzde 1,97, yastık yüzde 1,96 ve özel lise ücreti yüzde 1,78



EN FAZLA DOMATES DÜŞTÜ

Açıklanan fiyatlara göre Haziran ayında fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 41,93 düşüş gösteren domates oldurken, PTT koli gönderme ücreti yüzde 25 ile ikinci sırada yer aldı. Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralamasında fiyatı yüzde 10,92 düşen patates de üçüncü oldu.

Haziran ayında fiyatı en fazla düşen ürünler de şöyle sıralandı; taze fasulye yüzde 8,34, yumurta yüzde 8,30, kadın ceketi yüzde 7,11, muz yüzde 5,34, erkek eşofmanı yüzde 4,34, cep telefonu telefon ekipmanları yüzde 4,31, kadın gömleği yüzde 3,95, erkek tişörtü yüzde 3,51, kuru kayısı yüzde 2,99, erkek gömleği yüzde 2,94, kadın tişörtü yüzde 2,68, çocuk sweatshirtü yüzde 2,47, çilek yüzde 2,39, etek yüzde 2,37, maden suyu ve sodası yüzde 2,34, mazot yüzde 2,23 ve benzin yüzde yüzde 2,18.

