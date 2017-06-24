Haziran ayı Reel Kesim Güven Endeksini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, 'Reel Kesim Güven Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artışla 112,4 oldu. Kapasite kullanım oranı da haziranda artarak 79.0 oldu. Ekonomideki mücadeleci ruh, 2017 yılının 3. ve 4. çeyreğinde güzel sürprizler yapacak' dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "Reel Kesim Güven Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artışla 112,4 oldu. Kapasite kullanım oranı da haziranda artarak 79.0 oldu. Ekonomideki mücadeleci ruh, 2017 yılının 3. ve 4. çeyreğinde güzel sürprizler yapacak" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haziran ayı Reel Kesim Güven Endeksi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ekonomiden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Reel Kesim Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 3,2 puan artışla 112,4 oldu. Kapasite kullanım oranı da Haziran'da artarak 79.0 oldu. Ekonomideki mücadeleci ruh, 2017 yılının 3. ve 4. çeyreğinde güzel sürprizler yapacak. Türkiye'ye yatırım gelmeyecek diye psikolojik operasyon yapanlar yine başarısız oldu. AB ülkelerinin Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırımı bu yılın Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 1,7 milyar dolara yükseldi. 2017 yılı son çeyreğinde Türkiye'ye yapılacak doğrudan yatırım miktar ve niteliği yükselecek. Sektörel bazda bakıldığında savunma sanayi cazibe merkezi olmaya başladık. Üretim tesis altyapılarımız devlet-özel sektör iş birliği ile sanayi 4.0'a hazır hale gelecek" ifadelerini kullandı.
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