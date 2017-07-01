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Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
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Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2017 yılı Haziran ayı ihracat rakamları Gaziantep'te açıklandı. Haziran ihracat rakamı 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2017 yılı Haziran ayı ihracat rakamları Gaziantep'te açıklandı. Haziran ihracat rakamı 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2017 yılı Haziran ayı ihracat rakamları Gaziantep'te açıklandı. TİM tarafından düzenlenen ve ihracatta ilk binde 30'uncu sırada yer alan Altunkaya Şirketler Grubu'nda düzenlenen toplantıda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Haziran ayında 1.8 artışla 12.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

HAZİRAN AYININ LİDERİ OTOMOTİV
Haziran ayının liderinin yine otomotiv olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Haziran'da miktar bazında ihracat yüzde 4.1, ilk 6 ayda ise yüzde 12.6 artış gösterdi. Haziran'da ihracatın lideri yüzde 2,5 milyar dolarla yine otomotiv oldu. Bu sektörümüzün ihracatı haziran ayında yüzde 16.4 artış kaydetti. Otomotivi sırasıyla 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1.3 miyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Haziran ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde; yüzde 178 ile gemi ve yat sektörü elde etti. Tarım ürünlerinde ise en fazla ihracat artışını yüzde 63 artış ile zeytin ve zeytinyağı sektörü yakaladı" dedi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI RUSYA'YA OLDU
Haziran ayında en fazla ihracat artışının yüzde 89.1 ile Rusya'da olduğunu belirten Büyükekşi, "Rusya'ya ihracatımızdaki bu artışta bu ülkeye yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu. Haziran ayında 122 ülkeye ihracatımız arttı, 109 ülkeye olan ihracatımız ise gerileme gösterdi. En fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülkeye bakacak olursak; Almanya'ya ihracatımız yüzde 4.4, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 2.1, İtalya'ya ihracatımız yüzde 1.8, ABD'ye ihracatımız yüzde 14.1 ve Irak'a ihracatımız yüzde 4.4, artış gösterdi" şeklinde konuştu.

AB'YE İHRACAT 3 MİLYAR DOLAR ARTTI
AB ülkelerine 3 milyar dolar ihracat artışının olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Haziran'da AB'nin ihracatımızdaki payı 50.5 oldu. İlk 6 ayda ise AB'ye ihracatımız 3 milyar dolar artış kaydetti. Haziran ayında Kuzey Amerika'ya ihracatın yüzde 17.8, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 17, Uzakdoğu'ya ise yüzde 21.1 artış gösterdi. İlk 6 ayda AB'den sonra ihracata artışına en büyük katkıyı 936 milyon dolar artış ile Kuzey Amerika ülkeleri ve 659 milyon dolar artış ile Ortadoğu ülkeleri verdi" diye konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi Ayrıca, başarılı ihracat rakamlarından dolayı Altunkaya Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'ya teşekkür etti.
(Murat Ulus / İHA)

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