Haziran-Ağustos dönemi İç Borçlanma Stratejisi açıklandı
Hazine Müsteşarlığı, '2017 yılı Haziran-Ağustos dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.
Hazine Müsteşarlığı, '2017 yılı Haziran-Ağustos dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı Haziran - Ağustos aylarına kadar olan dönemde İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, haziran ayında toplam 10,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma yapılacak. Temmuz ayında toplam 11,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasının programlandığı ve Ağustos ayında toplam 6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL'lik iç borçlanmanın yapılacağı bildirildi.
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