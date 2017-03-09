Hazır beton pompa vinci şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kontrolden çıkan hazır beton pompa vincinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kontrolden çıkan hazır beton pompa vincinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Yılmaz Y. idaresindeki 42 GN 333 plakalı hazır beton pompa vinci, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada vinç sürücüsü Yılmaz Y. ağır yaralanırken, yanında bulunan Ziya Bayrakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Vincin kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Ziya Bayrakçı'nın cesedi de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Keleş/İHA)