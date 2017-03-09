Hazır beton pompa vinci şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kontrolden çıkan hazır beton pompa vincinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kontrolden çıkan hazır beton pompa vincinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam Yılmaz Y. idaresindeki 42 GN 333 plakalı hazır beton pompa vinci, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada vinç sürücüsü Yılmaz Y. ağır yaralanırken, yanında bulunan Ziya Bayrakçı olay yerinde hayatını kaybetti. Vincin kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Ziya Bayrakçı'nın cesedi de itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Ömer Keleş/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.