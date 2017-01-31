Hazine'nin vergi dışı gelirleri 16 milyar lira

Hazine'nin vergi dışı gelirleri, 2016 sonu itibarıyla 16 milyar lira oldu
Hazine'nin vergi dışı gelirleri, 2016 sonu itibarıyla 16 milyar lira oldu Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve kuruluşlar, GSM şirketlerinden elde edilen çeşitli vergi dışı gelirlere ilişkin 'vergi dışı normal gelirlerini' açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2016 itibarıyla KİT'lerden, PTT'den ve diğer iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri 2,4 milyar lira, kamu sermayeli bankalar ve Merkez Bankası'ndan elde edilen temettü gelirleri 9,5 milyar lira oldu. KİT'lerden elde edilen hasılat payları 672,6 milyon lira, 406 sayılı kanun ve imtiyaz sözleşmeleri uyarınca yapılan Hazine payı ödemeleri 3,2 milyar lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar da 32 milyon lira olurken, toplamda 15 milyar 942 milyon 396 bin lira olarak hesaplandı.
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