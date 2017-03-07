Hazine nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı

Hazine nakit dengesi, Şubat ayında 20 milyar 176 milyon lira açık verdi

Hazine nakit dengesi, Şubat ayında 20 milyar 176 milyon lira açık verdi

Hazine Müsteşarlığı, Şubat ayı nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, Hazinenin nakit gelirleri Şubat'ta 37 milyar 829 milyon lira olurken nakit giderleri 58 milyar 69 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 52 milyar 402 milyon lira iken faiz ödemeleri ise 5 milyar 667 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede de 14 milyar 573 milyon lira açık oluştu. Nakit dengesi Şubat'ta 20 milyar 176 milyon lira açık verdi.

Ocak-Şubat döneminde Hazinenin nakit gelirleri 89 milyar 299 milyon lira, nakit giderleri 104 milyar 306 milyon lira olurken, faiz dışı giderler 93 milyar 271 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 35 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede de 3 milyar 971 milyon lira açık oluştu. Bu dönemde nakit dengesi 10 milyar 679 milyon lira açık verdi.

