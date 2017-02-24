Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hazine Müsteşarından Varlık Fonu açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hazine Müsteşarından Varlık Fonu açıklaması

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Varlık Fonuna aktarılan kuruluşların Hazine'yi etkilemediğini söyledi. Çelik, Kredi Garanti Fonunu da piyasaları rahatlatacak, özel sektörün önünü açacak bir iksir olarak nitelendirdi.

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Varlık Fonuna aktarılan kuruluşların Hazine'yi etkilemediğini söyledi. Çelik, Kredi Garanti Fonunu da piyasaları rahatlatacak, özel sektörün önünü açacak bir iksir olarak nitelendirdi.
Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, düzenlenen CEO Club Finans Zirvesine katıldı. Çelik, Kredi Garanti Fonununun (KGF) piyasaları rahatlatacak, özel sektörün önünü açacak, istihdamı, yatırımı teşvik edecek, finans piyasalarını heyecanlandırıp bankaların kredi verme iştahını artıracak bir iksir olarak nitelendirdi.

"VARLIK FONUNA DEVREDİLEN VARLIKLAR BİZE İLAVE YÜK DEĞİL"
Kürsü konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine Müsteşarı Osman Çelik, bir muhabirin "Varlık Fonunun kurulmasının ardından Hazine bütçesine gelen temettü gibi o tarafa gidecek, bu sizin iç borçlanmanızı artıracak bir şey mi?" sorusuna, borçlanma politikasında herhangi bir değişiklik öngörmediklerini söyleyerek, "Buradan gelecek olan yük yaklaşık 1 milyar lira civarında. Bizim toplam 133 milyar liralık borçlanma programımız vardı, bu yapı içerisinde bizi etkileyecek bir rakam değil bu. Varlık Fonuna devredilen varlıklarımızın bu anlamda herhangi bir ilave yük getirmesi söz konusu değil" dedi. "
Çelik, başka bir muhabirin "Dış borçlanmada size rakip olmayacak mı? Hazinenin yapmadığı neyi yapacak?" sorusu da o yapının gelecek günlerde daha net görüleceğini ifade ederek, dış borçlanmada herhangi bir sorunlarının olmadığını söyleyerek cevapladı.

"DIŞ BORÇLANMAYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ENDİŞEMİZ YOK"
Çelik, son 2 ayda çok önemli bir borçlanmanın gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bu borçlanmaları, piyasaların zor olduğu ve borçlanma ile ilgili kaygıların oluştuğu dönemde gerçekleştirdik. Yıl boyu toplam dış borçlanma hedefimiz 6 milyar dolardı. Bunun aslında yarıdan fazlasını 2 ayda gerçekleştirmiş durumdayız. Dış borçlanmayla ilgili herhangi bir endişemiz yok. İç borçlanma ile ilgili de düzenli olarak programımız dahilinde sürdürüyoruz. Uluslararası piyasalardaki zorluklara rağmen hem maliyet hem de vade olarak çok uygun koşullarda borçlanmamızı yapıyoruz. Bize düzenli olarak gelmesi planlanan kaynak olarak 1 milyar liralık temettü vardı, o da toplam bütçe ya da Hazinenin borçlanma programı içerisinde çok önemli bir rakam değil" diye konuştu.

"VARLIK FONUMUZ YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDE"
Hazine Müsteşarı, Hazineden giden varlıkların toplam rakamına ilişkin şunları söyledi: "Zaten piyasada da çıktı. Aktif büyüklükleri olarak baktığımızda yaklaşık 160 milyar dolar civarında, özkaynak büyüklüğü olarak baktığımızda 35 milyar dolar civarında bir varlığa tekabül ediyor. Varlık Fonumuz yoğun çalışma içerisinde. Önümüzdeki günlerde 3 yıllık bir stratejik planlarını açıklayacaklar. Nasıl bir yöntem izleyeceklerini hep birlikte göreceğiz. Temel amaç dile getirildiği gibi bu varlıkları menkul kıymetleştirerek önümüzdeki dönemde önemli, taze kaynağı yurt dışından yurt içine çekmek ve büyük projelerin finansmanında da bu kaynağı kullanabilmek".
Çelik, muhabirin Vakıflar Genel Müdürlüğünün Vakıfbank'taki payının Hazineye devrine ilişkin sorusuna da çalışmaların tamamlandığını, bununla ilgili kanuni düzenlemenin gerektiğini aktararak, "Biz sıcak bakıyoruz ama kanuni süreç tamamlanmadı" dedi.
(Ertan Eryılmaz - Gül Kaba / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
El Bab şehitlerinin naaşları Gaziantep'te
El Bab'ta kontrol sağlandı
CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıyla ilgili dava başladı
İşte Beşiktaş'ın rakibi
Başbakan'a soruldu! Mahkumlara af mı geliyor?
Korkuluklar sürücüye saplandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
Ömer Halisdemir'i can çekişirken vuran teğmenin şok ifadesi
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
'Torba kanun' teklifi kabul edildi
Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!
Müjdat Gezen okulunu yakan şahısla ilgili şok karar!
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
El Bab'da DEAŞ'ı bombalayan Türk pilotun Nusret taklidi!
Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı geniş özeti
Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı geniş özeti
Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na: Adamlarını derle topla
Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na: Adamlarını derle topla
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
El Bab şehitlerinin naaşları Gaziantep'te
El Bab şehitlerinin naaşları Gaziantep'te
El Bab'ta kontrol sağlandı
El Bab'ta kontrol sağlandı
CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıyla ilgili dava başladı
CHP'li Tezcan'a silahlı saldırıyla ilgili dava başladı
İşte Beşiktaş'ın rakibi
İşte Beşiktaş'ın rakibi
Başbakan'a soruldu! Mahkumlara af mı geliyor?
Başbakan'a soruldu! Mahkumlara af mı geliyor?
Korkuluklar sürücüye saplandı
Korkuluklar sürücüye saplandı
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
İşte son referandum anketi
İşte son referandum anketi
Yeni keşfedilen gök cisimleri 6 asırdır Ulucami minberinde
Yeni keşfedilen gök cisimleri 6 asırdır Ulucami minberinde
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu
TT Arena'nın ışıkları 'Dünya Saati' etkinliğinde kapacak
TT Arena'nın ışıkları 'Dünya Saati' etkinliğinde kapacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı tutuklandı
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English