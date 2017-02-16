Hazine'den tahvil artırımı yetkisi

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verdiğini açıkladı.

Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verdiğini açıkladı.

Hazine Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için bugün BNP Paribas, J.P. Morgan ve MUFG'ye yetki verildiğini bildirdi.

(iha)