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Hazal Kaya'nın annesi kansere yakalandı
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Hazal Kaya'nın annesi kansere yakalandı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın avukat annesi Ayşegül Kaya'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı.
Hazal Kaya'nın annesinin kanser hastası olduğu ortaya çıktı. Genç oyuncunun annesi Ayşegül Kaya, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kanser hastalarına umut oldu. Saçlarını kızı Hazal'a kestiren Ayşegül Kaya, bu anlardan fotoğraf paylaşıp altına, "Kanser adı dehşet olsa da artık olağan. Erken teşhis ve hızlı tedavi önemli. İyi dilekler için çok teşekkürler" notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Güzel oyuncunun, annesinin saçlarını kazıdığı kare sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Hayranları Hazal Kaya için "İşte hayırlı evlat" şeklinde yorumlar yaptı.
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