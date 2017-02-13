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Hayvanseverlerden örnek hareket
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Hayvanseverlerden örnek hareket

Çorum'da bir grup hayvansever kadın örnek bir çalışmaya imza attı.

Çorum'da bir grup hayvansever kadın örnek bir çalışmaya imza attı.
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen hayvanseverler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu.
Haftanın belirli günlerinde bir araya gelen bayanlar, hayvanseverlerin yardım ve katkıları ile temin ettikleri mama, ekmek, makarna gibi yiyeceklerle yüzlerce sokak köpeğinin yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında hayvansever bayanlara en büyük destek erkeklerden geliyor. Toplanan yiyecekleri araçları ile bırakılan yerlerden alan hayvanseverler bunları yemlemenin yapılacağı bölgelere götürüyor. Sokak hayvanları için hayata geçirilen bu örnek çalışma da beslemenin yanı sıra hayvanların sağlığı ile de yakından ilgileniyor. Yavru sokak hayvanlarına kadınlar tarafından aşıları da yapılıyor.
Amasya Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Gökçe Erdoğan sayesinde sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadıkları bölgeleri tespit ettiklerini dile getiren Merve Günal, onun sayesinde sokak hayvanlarını beslemeye başladıklarını söyledi.
Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Günal, "Kendi çapımızda topladığımız ekmeklerle, makarnalarla buralara geliyoruz. Bize bağışta bulanabilecek arkadaşlarımız vardır. Onlarında desteklerini bekliyoruz. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Biz besleme yapıyoruz. Bu hayvanlara barınak sağlama yapma gibi bir imkanımız yok. Ayrıca belediyeye teşekkür ediyoruz. Burada yaralı olanları, tedavi ettiriyoruz"

"BU HAYVANLARIN SAHİPLENİLMESİNİ İSTİYORUZ"
Hayvanların beslemenin yanı sıra sağlıklarıyla da ilgilendiklerini anlatan Merve Günal, "Kendi çapımızda ilaçlama yapıyoruz. Parazit, gençlik aşısı yapabiliyoruz. Daha büyük yaralanmalar olursa onlar içinde barınaktan yardım istiyoruz. Tedavi sürecinde hayvanların takibini yapıyoruz. Bu hayvanların sahiplenilmesini istiyoruz. Bu hayvanlar açlıktan ziyade sevgi istiyorlar. İnanın hepsine yetemiyoruz. Çoğu sadece sevilmek için yanımızda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.
Sokak hayvanları konusunda herkesi duyarlı olmaya çağıran Serkan Günal ise, "Örneğin büyük yemek şirketleri var. Bu şirketlerin yemekhanelerinde toplanan yemekleri buraya getirebilir. Herkes taşın altına elini koyması lazım. Günde tonlarca yemek çöpe dökülüyor. Onları toplayıp buralara getirebilirsek bu hayvanlar için yaşam kaynağı olur" şeklinde konuştu.
(M. Muttalip Yalçın / İHA)
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