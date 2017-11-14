14.11.2017 09:45 Hayvanının heybesinde ele geçirildi

Siirt'te, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada yük hayvanının heybesinde 2 adet Kalaşnikof marka silah bulundu. Siirt'te, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada yük hayvanının heybesinde 2 adet Kalaşnikof marka silah bulundu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Aktaş köyü Başur mevkiinde geçici olarak konaklayan ve hayvancılıkla uğraşan M.S.Ş. ve M.G. isimli şahısların konakladıkları mevkide bulunan çadırlar ve eşyalarında yapılan adli arama sonucunda şüphelilerin yük hayvanı heybesinde 2 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 3 adet şarjör ve 135 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)

