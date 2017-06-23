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'Hayvan satışı kataloglardan gerçekleşecek'
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'Hayvan satışı kataloglardan gerçekleşecek'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne'de pet shoplarda hayvan satışının yapılmayacağını açıkladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne'de pet shoplarda hayvan satışının yapılmayacağını açıkladı.
Edirne'de 18 yatırımın temel atma töreni için Edirne'ye gelen Bakan Eroğlu, düzenlediği basın toplantısında pet shoplarda hayvan satışının yapılmayacağını, hayvan satışının kataloglardan gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Eroğlu, "Biliyorsunuz pet shoplarda hayvan satılıyor ama yeni düzenlemede pet shoplarda hayvan satışı yasaklanacak. Çok kötü ortamlarda hayvanlara eziyet ediliyor. Onların katalogtan satışını sağlayacağız. Bayilik gibi yani. Çiftliklerde üretilen hayvanları katalogdan seçilecek. Pet shoplarda hayvan sergilenmesini hoş karşılamıyoruz" dedi.

"HAYVANLARA EZİYET EDENLERİ YAKALIYORUZ"
Hayvanlara işkence yapanlarla ilgili de konuşan Bakan Eroğlu, "Bu konuda Cezai müeyyideler var. Hapis cezası yok. İnsanlara sevgiyi yerleştirmek lazım. Bizim kültürümüzde bu var. Kültürümüzü yaşatırsak, her şeyi kanunla yapmak yerine insanlara kullandırmak, onunda bir canlı olduğunu, onunda yaşama hakkının olduğunu herkese anlatmak lazım. Bütün canlıları sevmemiz lazım. Bu şuuru yerleştirirsek zaten hiç kimse eziyet etmez. Eziyet edenleri yakalıyoruz. Bir belediyeye ceza kestik. İşkence yapmış. Kanunda daha sert tedbirle var ama kanun şu anda komisyonda bekliyor" ifadelerine yer verdi.

"HATA OLURSA MADEN OCAĞINI KAPATACAĞIZ"
Saros Körfezi'nde denize yakın bulunan kalker ve taş ocakları hakkında da açıklama yapan Bakan Eroğlu, "Bunlar eskiden izin almış olanlar. Daha sonra bir genelge çıkardık, denize belli bir mesafede taş ocağı açılabileceği yasağı getirdik. Ama daha önce ruhsat almış olanlara bunu uygulamıyoruz ama yeni izin vermiyoruz. Çok açık söylüyorum, hukuken hakkı olanlar hakkını kullanacak. Yeni izin alamayacaklar. Mevcut olanların hukuki hakkı var. Ama onları da kontrol edeceğiz. Bir hata olursa maden ocağını kapatacağız" dedi.

"MİLLİ PARK, TABİAT PARKLARI VE MESİRE ALANLAR ÜCRETSİZ"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda milli park, tabiat parkları ve mesire alanlara girişlerin ücretsiz olacağını belirterek, "Milli parklar, tabiat parkları ve mesire yerlerden 3 gün boyunca ücret alınmayacak" dedi.
(Ahmet Cafer - Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı /İHA)

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