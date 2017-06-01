Hayvan hakları ihlalleri cezasız kalmadı

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, 2017 yılında hayvan hakları ihlalleri ile ilgili 7 kişiye toplam 55 bin 830 TL idari para cezası kesildiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, 2017 yılında hayvan hakları ihlalleri ile ilgili 7 kişiye toplam 55 bin 830 TL idari para cezası kesildiğini söyledi.

Türkiye genelinde son yıllarda hayvanlara yönelik şiddet olayları artmaya başladı. 2016 yılında sadece Samsun'da 10 kişiye hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma ve eziyet çektirme suçlarından 20 bin 733 TL idari para cezası kesilmişti. Hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallerle ilgili mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, kesilen cezalar hakkında bilgi verdi.

Hayvan haklarını ihlal eden kişilere gerekli cezaların verildiğini ifade eden Kılınçer, "11. Bölge Müdürlüğü olarak bölge müdürlüğümüz görev alanında bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde 2016 yılında 10 kişiye başta hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek ve pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek fiillerinden toplam 20 bin 733 TL idari para cezası kesilmiştir. 2017 yılında ise bugüne kadar bir tanesi bir ilçe belediyesi olmak üzere 7 kişiye 55 bin 830 TL idari para cezası kesilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatları üzerine hayvan hakları ile ilgili konularda, daha hızlı hizmet verebilmek maksadıyla 'hayvanhaklari@ormansu.gov.tr' elektronik posta adresi alınarak aktif hale getirilmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin etkin ve hızlı bir şekilde takibinin yapılıp, hayvan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarını bu adrese bildirmelerini bekliyoruz" dedi.

(Erdi Demür/İHA)