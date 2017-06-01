Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hayvan hakları ihlalleri cezasız kalmadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hayvan hakları ihlalleri cezasız kalmadı

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, 2017 yılında hayvan hakları ihlalleri ile ilgili 7 kişiye toplam 55 bin 830 TL idari para cezası kesildiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, 2017 yılında hayvan hakları ihlalleri ile ilgili 7 kişiye toplam 55 bin 830 TL idari para cezası kesildiğini söyledi.
Türkiye genelinde son yıllarda hayvanlara yönelik şiddet olayları artmaya başladı. 2016 yılında sadece Samsun'da 10 kişiye hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranma ve eziyet çektirme suçlarından 20 bin 733 TL idari para cezası kesilmişti. Hayvan haklarına yönelik yapılan ihlallerle ilgili mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, kesilen cezalar hakkında bilgi verdi.
Hayvan haklarını ihlal eden kişilere gerekli cezaların verildiğini ifade eden Kılınçer, "11. Bölge Müdürlüğü olarak bölge müdürlüğümüz görev alanında bulunan Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde 2016 yılında 10 kişiye başta hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek ve pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek fiillerinden toplam 20 bin 733 TL idari para cezası kesilmiştir. 2017 yılında ise bugüne kadar bir tanesi bir ilçe belediyesi olmak üzere 7 kişiye 55 bin 830 TL idari para cezası kesilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatları üzerine hayvan hakları ile ilgili konularda, daha hızlı hizmet verebilmek maksadıyla 'hayvanhaklari@ormansu.gov.tr' elektronik posta adresi alınarak aktif hale getirilmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin etkin ve hızlı bir şekilde takibinin yapılıp, hayvan hakları ihlallerinin önlenebilmesi için duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarını bu adrese bildirmelerini bekliyoruz" dedi.
(Erdi Demür/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Kızılayı Suriye'yi unutmuyor
300 derecelik fırının başında çalışarak oruç tutuyorlar
Makedonya'da hükümet krizi sona erdi
Cip akaryakıt tankerine böyle çarptı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
Alman askerlerine Afganistan'da dayak! Türk askerleri kurtardı
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Ankara Kızılay'da bomba alarmı
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit
Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı
Perakende fiyatlar arttı, toptan fiyatlar azaldı
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Kızılayı Suriye'yi unutmuyor
Türk Kızılayı Suriye'yi unutmuyor
300 derecelik fırının başında çalışarak oruç tutuyorlar
300 derecelik fırının başında çalışarak oruç tutuyorlar
Makedonya'da hükümet krizi sona erdi
Makedonya'da hükümet krizi sona erdi
Cip akaryakıt tankerine böyle çarptı
Cip akaryakıt tankerine böyle çarptı
Çağatay Akman'a telif şoku
Çağatay Akman'a telif şoku
Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı
Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı
Valilik 'çocuk kaçırıldığı' iddiasını yalanladı
Valilik 'çocuk kaçırıldığı' iddiasını yalanladı
Akıncı Çavuşoğlu'yla görüştü
Akıncı Çavuşoğlu'yla görüştü
Yanal'dan mecburi revizyon
Yanal'dan mecburi revizyon
Haliç'te motosiklet kazası: 1 ölü
Haliç'te motosiklet kazası: 1 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English