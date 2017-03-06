Hayvan gübresi içerisinde uyuşturucu sevkiyatı

Osmaniye'de hayvan gübresi yüklü bir kamyonda gizlenmiş vaziyette 170 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de hayvan gübresi yüklü bir kamyonda gizlenmiş vaziyette 170 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri yakınında oluşturulan polis uygulama noktasında 31 P 1237 plakalı kamyon şüphe üzerine durduruldu.

Yediemin deposuna götürülen ve narkotik köpeği "Zoro"nun da yer aldığı detaylı aramada yaş hayvan gübresi altına gizlenmiş poşetlerde 170 kilo 100 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mahmut B. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Kasım Karadağ / İHA)