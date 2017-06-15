Hayvan barınağında ilginç hırsızlık

Bilecik'te komşularının şikayeti üzerine Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi teslim edilen köpeğini, gece barınağa gizlice girerek geri alan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. Gece yarısı yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bilecik'te komşularının şikayeti üzerine Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi teslim edilen köpeğini, gece barınağa gizlice girerek geri alan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. Gece yarısı yaşanan olay ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan Mustafa E.'ye (28) ait olan ve beslenmesi yasak tehlikeli 4 ırk arasında yer alan Dogo Arjantin cinsi köpek için komşularının şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Osmaneli Belediyesi'nin durumu bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şahsa 5 bin 500 lira para cezası kesilerek cins köpek Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi teslim edildi. Buradaki görevliler köpeği diğer köpeklerin bulunduğu alandaki muhafazalı yere tek başına koydular. Ertesi gün barınağa gelen görevliler köpeğin yerinde olmadığı gördükleri zaman hemen güvenlik kamarası görüntüleri incelediler. Görüntüleri inceleyen görevliler köpeğin çalındığı anladılar. Güvenlik kamerasında mavi kapüşonlu bir kıyafetle barınağın çatısına giren bir şahıs görünüyor. O şahıs demir korkuluklar üzerinde bulduğu 2 metrelik bir iple köpeğin bulunduğu alana atlıyor. Daha sonra demir korkuluklara tırmanarak tekrar çatıya çıkan şahıs bir kez daha aşağı atlıyor. Son olarak aynı şekilde tekrar çatıya çıkan şahıs elindeki ipi köpeğin tasmasına bağlayarak yaklaşık 2 metrelik yerden köpeği yukarı çekmesi görünüyor. Yukarı çektiği Dogo Arjantin cinsi köpeği olan sahibi çatıdan tekrar kaçarak olay yerinden ayrılıyor.



"VATANDAŞ GECE SAAT 00.30 SIRALARINDA GELİP KÖPEĞİNİ BARINAKTAN İPLE ÇEKEREK ALMIŞ"

Yaşanan olayı anlatan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, köpeğin Osmaneli ilçesinden şikayet üzerine kendilerine geldiğini anlatarak, "Beslenmesi tehlikeli ve yasak olan cinsler arasında yer alan Dogo Arjantin cinsi köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Osmaneli Belediyesi tarafından barınağımıza teslim edildi. Burada kontrole aldık hayvanı. Ama gece buraya damdan giren şahıs hayvanı bağlayarak yukarıya çekmiş, çatının üzerinden alıp götürmüş. Sabah geldiğimizde hayvanı burada bulamadık. Güvenlik kameralarını kontrol ettik. Şahısların aldığını gördüğümüzde emniyete bildirdik. Emniyet gerekli işlemleri yaptı. Alan şahıslar köpeğin sahibiymiş. Köpeği ilk aldıklarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından şahsa 5 bin 500 lira para cezası kesilmiş. Vatandaş gece saat 00.30 sıralarında gelip köpeğini barınaktan iple çekerek almış. Mahkeme süreci, emniyette işler bitti, ifadeler alındı. Köpek bulunamamış ve 18 Temmuz'da da mahkememiz var" dedi.

(Cem Kaan Toka /İHA)