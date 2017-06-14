Hayranlarına müjdeli haberi verdi

Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, yeni teklisinin temmuz ayında çıkacağı müjdesini verdi.

Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, yeni teklisinin temmuz ayında çıkacağı müjdesini verdi.

Bodrum'da bir mekanda sahne alan Tuğba Yurt, yaklaşık 2 saat boyunca misafirlerine eğlenceli bir gece yaşattı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yurt, "Ben 90'lı yılların aşığıyım. O zamanki müzik ruhu o zamana göre çok farklı. Şu anda çok çabuk her şeyi tükettiğimiz için 4 veya 5 ayda bir şarkı çıkarıyoruz. Singlelar da işimizi kolaylaştırıyor. Müzikler de gelişiyor. Elektronik müzik ve alt yapı biraz daha güncel ve takip etmek gerekiyor. Ben biraz daha akustikçiyim. Akustik parçaları ve akustik çalışmayı daha çok seviyorum. İlerleyen zamanlarda albümümün biraz daha akustik tarzda olmasını istiyorum"ifadelerini kullandı.

Özel hayatında daha çok ailesiyle vakit geçirdiğini de sözlerine ekleyen Yurt, "Benim özel hayatım şarkı söylemek. Kendi yaşantım da sakinliği tercih ediyorum. Yalnız başıma kalmayı ailem ve dostlarımla vakit geçirmeyi seviyorum" dedi.



"SAÇ VE OJE MUHABBETİ SEVMİYORUM"

Kadınların saç ve oje muhabbetlerini sevmediğini de anlatan Yurt, "Çok yakın zamanda kadın derneği ile birlikte sosyal sorumluluk projesi geliştiriyoruz. Kız muhabbetlerini sevmiyorum derken bahsetmek istediğim şey ile soru çok farklıydı. Ben orada saçının rengi ne, ojenin rengi ney gibi muhabbetleri sevmiyorum demiştim. Kadınlar çok önemli kadın hakları konusunda bayağı bir hassasım" ifadelerini kullandı.



YENİ ŞARKI YOLDA

Tuba Yurt hayranlarına yeni şarkısının müjdesini de vererek, "Yeni bir projem var. Mart ayında bir şarkı çıkmıştı. Şimdi yeni hazırlanan bir şarkım var. Erdem Kınay'ın düzenlemesini yaptığı. Temmuz gibi bir aksaklık olmazsa onu çıkarmayı düşünüyorum. Tek bir klip çekeceğim. Yaz ortasına da süper bir şarkı çıkaracağız" dedi.

(Eren Ayhan / İHA)