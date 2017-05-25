Hayranına hapis cezası

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, sosyal medya üzerinden sürekli kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü ve şikayetçi olduğu hayranı hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, sosyal medya üzerinden sürekli kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü ve şikayetçi olduğu hayranı hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, sosyal medya üzerinden sürekli kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü hayranı M.N.N hakkında şikayetçi olmuş ve mahkemeye vermişti. İstanbul Anadolu 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davasına şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun avukatı ve sanık M.N.N. katıldı.

Duruşmada söz alan, sanık M.N.N, "Eski savunmalarımı tekrar ediyorum. İnternette resmini kendi resmimin yanına eklediğim doğrudur. Cinsel taciz amacım yoktur. Platonik bir aşkım vardır. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sıla Gençoğlu'nun avukatı, "Suçlar bellidir. Sanık kabul etmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.



"CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN BERAAT"

Davayı karara bağlayan mahkeme,sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmışsa da, sanığın sosyal medya ortamından gönderdiği mesajlarda platonik aşk ve duygusallık söz konusu olduğunu belirterek "cinsel taciz" suçunun unsurlarının tam anlamıyla oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine hükmetti.

Mahkeme, sanığın Sıla Gençoğlu'na yönelik eylemiyle "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sıla Gençoğlu'nun avukatı aracılığıyla konserlerde sürekli takipçisi olan, internetteki paylaşımlarının altına yazı yazan ve sahilde yaptığı yürüyüş sırasında kolundan tutarak konuşmaya çalışan kişiden rahatsız olduğunu belirterek şikayetçi olduğu anlatılmıştı.İddianamede, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayetçi olduğu kişi hakkında "cinsel taciz" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

