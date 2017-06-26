Ünlü şarkıcı İrem Derici, sahneye çağırdığı hayranına aşkın tarifini sordu. Hayranından 'sadakat' cevabını alan Derici, 'Doğru' dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sahneye çağırdığı hayranına aşkın tarifini sordu. Hayranından "sadakat" cevabını alan Derici, "Doğru" dedi.

Bayramın birinci günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan İrem Derici, izdihama neden oldu. Saatler öncesinde mekanın kapısına gelen Derici hayranları, uzun kuyruklar oluşturdu. Eski ve yeni albümünde şarkılar seslendiren Derici, hayranlarıyla bayramlaşmayı da ihmal etmedi. Esprili tavırları ve yaptığı dans şovlarıyla göz dolduran ünlü şarkıcıyı izlemeye gelen hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.



HAYRANINA AŞKIN TARİFİNİ SORDU

Program boyunca mekanı dolduran tatilcilerle sık sık sohbet eden Derici, bir hayranını sahneye çağırarak 'aşkın tarifi nedir' diye sordu. Hayranından "sadakat" cevabını alan ünlü sanatçı doğru cevap aldığını söyledi. Bir süre hayranıyla sahnede sohbet eden İrem Derici, gece boyunca aşk şarkılarına da geniş yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.



İZDİHAM YAŞANDI

Saatler öncesinden İrem Derici dinlemeye gelen tatilciler mekanın kapısında uzun kuyruklara oluşturdu. Bazı hayranları ise içeri giremediği için kulüp önünde İrem Derici'nin şarkılarını dinlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Derici, yaz boyunca Bodrum'da olacağını söyledi.

